Гопко розказала, коли українцям нарешті дадуть безвіз

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Ганна Гопко

Україна чекає на переклад на всі мови країн Європейського Союзу документів про механізм призупинення, фіналізації юридичної експертизи

Україна отримає безвіз, коли у Європи закінчаться бюрократичні «відмазки». Про це заявила голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко, пише «Цензор».

«Ми чекаємо, поки з того боку закінчаться всі бюрократичні «відмазки». Або всі процедури. Як зокрема – переклад на всі мови країн Європейського Союзу документів про механізм призупинення, фіналізації юридичної експертизи. І тоді в лютому, коли всі етапи будуть пройдені, буде розгляд питання в Європарламенті. Бо ми ж поки прив’язані до необхідності утвердити цей механізм», - уточнила вона.

Нагадаємо, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, узгоджений з Європейським парламентом, щодо механізму призупинення безвізового режиму.

Як повідомлялося, Європарламент переніс прогнозну дату розгляду українського безвізу з 2 лютого на 3 квітня.

Пізніше в Європарламенті заявили, що питання надання Україні безвізового режиму буде винесено на голосування у Європейському парламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів, дата розгляду цього питання – 3 квітня 2017 року – не є обов’язковою.

19 грудня президент Європарламенту Мартін Шульц у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком підтвердив готовність Європейського парламенту завершити всі відповідні внутрішні процедури з тим, щоб виконати зобов'язання Євросоюзу із надання українським громадянам права на безвізові поїздки до ЄС.

У грудні 2016-го президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що громадяни України будуть вільні від візових зобов’язань Євросоюзу через кілька тижнів.