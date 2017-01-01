Freedom House вважає цензурою заборону «Дождя» в Україні

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Телеканал «Дождь»

Віце-президент Freedom House з міжнародних програм вважає, що це обмежує доступ українців до вибору точок зору

Американська неурядова організація Freedom House вважає актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь». Про це йдеться в поширеній 13 січня заяві організації.

«Заборона владою трансляції телеканалу «Дождь» – цензура, яка обмежує доступ українців до вибору точок зору», – стверджує Роберт Герман, віце-президент Freedom House з міжнародних програм.

«У той час, коли російські війська займають частину території України, життєво важливо, щоб українці мали доступ до незалежного висвітлення подій в Росії, і до одного з небагатьох, що залишилися, незалежних російських ЗМІ», – вважає віце-президент Freedom House.

Далі в повідомленні Freedom House розкриває мотиви дій Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а саме те, що «канал не визнає кордонів України».

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканала «Дождь» через невизнання ним суверенітету і територіальної цілісності України.

«В ефірі цього телеканала адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувалася як кордон між Україною і РФ», – повідомив член Нацради Сергій Костинський.

За його словами, протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксувала порушення українського законодавства з боку телеканала. Зокрема, в його ефірі присутня російська реклама, а журналісти телеканала незаконно відвідували анексований Крим з території РФ.

Джерело: Радіо Свобода