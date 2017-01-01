Польський історик пояснив, чому заборона «Дождя» в Україні – єдине правильне рішення

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Лукаш Адамський

Порушення українського законодавства не повинно залишатися без наслідків, переконаний Лукаш Адамський

Польський історик Лукаш Адамський упевнений, що заборона телеканала «Дождь» в Україні – це логічне рішення, яке випливало з політики каналу. До того ж, наголосив історик, дивно, що керівництво каналу висуває якісь претензії до України. Про це історик написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я розумію, що необхідність легальної роботи і мовлення в Росії змушує канал до компромісів, як вказування карти Росії з Кримом. Я розумію, що публічне виявлення сумнівів з приводу легальності цього положення конституції – справа небезпечна. Але я не розумію, як можна висувати претензії до України, що та дотримується свого законодавства і карає людей або організації, які нелегально перетинають її кордон і відвідують Крим», – зазначив Адамський.

На думку історика, заборона «Дождя» – єдине правильне рішення української влади.

«Це рішення правильне – нехай кожен громадянин Росії розуміє ціну відвідування окупованих територій, вона і так маленька порівняно з тим, яку змушені платити українці за захист своєї країни від Путіна і російської агресії», – зауважив історик.

Лукаш Адамський також зазначив, що в політиці неабияку роль відіграють принципи, які наразі й відстоює Україна.

«Питання Криму – це лакмусовий папірець ставлення до права і до принципу суверенної рівності всіх країн і їхнього права на самовизначення. Тому від російських демократів я б очікував як мінімум готовності переговорів з приводу статусу Криму в майбутньому, а найкраще – негайного припинення окупації, а також розуміння, що порушення українського законодавства не повинно залишатися без наслідків», – зазначив він.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканала «Дождь» через невизнання ним суверенітету і територіальної цілісності України. В ефірі телеканала адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувався як кордон між Україною та Росією.