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    Газосховища України заповнені лише на 30%

    • Сьогодні, 09:18
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    Газові сховища України
    Газові сховища України

    У січні з підземних сховищ України було відібрано 2,1 млрд куб. м газу

    Станом на початок лютого поточного року в газосховищах України зберігається 9,8 млрд куб. м блакитного палива, що є найменшим показником заповненості – 31%. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ«Укртрансгаз».

    Всього у січні поточного року з підземних сховищ України було відібрано 2,1 млрд куб. м блакитного палива.  

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    За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту відбір природного газу здійснюється на 10 сховищах в режимі 92 млн кубометрів на добу.

    Для покриття потреб вітчизняних споживачів використовується природний газ вітчизняного видобутку – 57 млн куб. м/добу, імпортований з Європи – 45 млн куб. м/добу, а також накопичений у газосховищах.

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