Газосховища України заповнені лише на 30%

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Газові сховища України

У січні з підземних сховищ України було відібрано 2,1 млрд куб. м газу

Станом на початок лютого поточного року в газосховищах України зберігається 9,8 млрд куб. м блакитного палива, що є найменшим показником заповненості – 31%. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ«Укртрансгаз».

Всього у січні поточного року з підземних сховищ України було відібрано 2,1 млрд куб. м блакитного палива.

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту відбір природного газу здійснюється на 10 сховищах в режимі 92 млн кубометрів на добу.

Для покриття потреб вітчизняних споживачів використовується природний газ вітчизняного видобутку – 57 млн куб. м/добу, імпортований з Європи – 45 млн куб. м/добу, а також накопичений у газосховищах.