Гельсінська спілка виступила проти створення військових судів в Україні

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Виконавчий директор спілки Аркадій Бущенко

Виконавчий директор спілки стверджує, що практично в жодній країні немає військових судів

Практично всі країни світу скасували військові суди, оскільки вони не здатні забезпечити належний розгляд справ. Про це сказав під час прес-конференції виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко, коментуючи відповідну ініціативу.

«Військові суди були скасовані і практично в жодній країні немає військових судів, тому що вони якраз і не забезпечують належний розгляд. Суддя не може мати начальника, тому їх існування спричиняло ряд проблем у різних країнах, бо ці вироки не вважалися винесеними незалежними судами. Якщо ми для кожної сфери будемо створювати власні суди, ми не будемо мати справедливого правосуддя», - сказав Бущенко.

У Гельсінській спілці також вважають заяви вищого керівництва держави на захист засудженого генерала Назарова тиском на суд.

«Я вважаю, що неприпустимими є емоційні заяви з боку президента, а також військового міністра і начальника штабу. Вони таким чином створюють проблему і я думаю, що це є тиск на суд, і це ясний сигнал апеляційному суду і вищим судам. Я дуже здивований тим, що президент і інші керівники вдалися до таких заяв. В нас були справи, де були приховані вказівки, як вирішувати справи. І це ті ж самі граблі. І хотілося, щоб вчилися на помилках попередньої влади», - зауважив Бущенко.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко ініціює відновлення в країні спеціальних військових судів. Відповідну ініціативу також підтримав міністр оборони Степан Полторак.

«Главком» також повідомляв, що суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у справі збитого Іл-76 та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Джерело: УНН