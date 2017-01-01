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    Гельсінська спілка виступила проти створення військових судів в Україні

    • Сьогодні, 00:13
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    Виконавчий директор спілки Аркадій Бущенко
    Виконавчий директор спілки Аркадій Бущенко

    Виконавчий директор спілки стверджує, що практично в жодній країні немає військових судів

    Практично всі країни світу скасували військові суди, оскільки вони не здатні забезпечити належний розгляд справ. Про це сказав під час прес-конференції виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко, коментуючи відповідну ініціативу.

    «Військові суди були скасовані і практично в жодній країні немає військових судів, тому що вони якраз і не забезпечують належний розгляд. Суддя не може мати начальника, тому їх існування спричиняло ряд проблем у різних країнах, бо ці вироки не вважалися винесеними незалежними судами. Якщо ми для кожної сфери будемо створювати власні суди, ми не будемо мати справедливого правосуддя», - сказав Бущенко.

    У Гельсінській спілці також вважають заяви вищого керівництва держави на захист засудженого генерала Назарова тиском на суд.

    «Я вважаю, що неприпустимими є емоційні заяви з боку президента, а також військового міністра і начальника штабу. Вони таким чином створюють проблему і я думаю, що це є тиск на суд, і це ясний сигнал апеляційному суду і вищим судам. Я дуже здивований тим, що президент і інші керівники вдалися до таких заяв. В нас були справи, де були приховані вказівки, як вирішувати справи. І це ті ж самі граблі. І хотілося, щоб вчилися на помилках попередньої влади», - зауважив Бущенко.

    Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко ініціює відновлення в країні спеціальних військових судів. Відповідну ініціативу також підтримав міністр оборони Степан Полторак.

    «Главком» також повідомляв, що суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у справі збитого Іл-76 та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

    Джерело: УНН

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