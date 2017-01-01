Гендиректор «Інтертелекому» після обшуків СБУ виїхав у Придністров’я, – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Акулов довгий час очолював CDMA-оператора «Інтертелеком»

Три незалежних один від одного джерела повідомили, що генеральний директор «Інтертелекому» відсторонений від управління

Борис Акулов, який довгий час очолював CDMA-оператора «Інтертелеком», після проведення обшуків центрального офісу компанії в листопаді минулого року перебрався з родиною в Придністров’я.

Про це повідомляє Лігабізнесінформ з посиланням на джерела.

За даними джерел, Акулов, який і перетворив локального одеського оператора зв’язку під всеукраїнського мобільного гравця, кілька місяців не здійснює безпосереднього управління компанією..

Компанія на запит видання заявила, що Акулов перебуває у відпустці, а його обов’язки виконує перший заступник. В єдиному реєстрі Мін’юсту Акулов раніше вказано, як генеральний директор.

На початку листопада в одеській компанії «Інтертелеком» СБУ провела слідчі заходи. СБУ запідозрила оператора сприяння російським спецслужбам.

У 2000-2002 роках Акулов був міністром інформації та телекомунікацій у невизнаній Придністровській республіці. Там же знаходиться найбільша в регіоні група компаній «Шериф», чий президент Віктор Гушан є основним акціонером «Інтертелекому».

Джерело видання стверджує, що відсутність керівника не позначається на операційної діяльності «Інтертелекому». За його словами, зарплати виплачуються вчасно, бюджети узгоджуються, мережа розвивається. Компанія обслуговує 1,45 млн клієнтів.