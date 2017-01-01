Генпрокуратура вже допитала у справі Майдану більше 8 тис. осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євромайдан

У ГПУ не виключили повторного допиту свідків у справі Майдану

Слідчі Генеральної прокуратури України у межах кримінальних провадженнях щодо подій на Майдані станом на 20 січня 2017 року допитали понад 8 тис. осіб, в тому числі і високопосадовців. Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України у відповіді на інформаційний запит УНН.

У Генпрокуратурі нагадали, що триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади вищими посадовими особами держави, незаконного перешкоджання службовими особами вищих органів державної влади проведенню зборів та мітингів у період з листопада 2013 року до лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестувальників.

«За період з 22 лютого 2014 року по 20 січня 2017 року у зазначених кримінальних провадженнях допитано як свідків більше ніж 8 тис. осіб, серед яких - президент України П.Порошенко, голова Верховної Ради України А.Парубій, міністр внутрішніх справ України А.Аваков, глава Закарпатської ОДА Г.Москаль, колишні прем’єр-міністр України А.Яценюк, голова Служби безпеки України В.Наливайченко», - йдеться у повідомленні.

При цьому, відповідаючи на запитання УНН про те, чи плануються повторні допити у цих справах, наприклад, Порошенка, Парубія та інших високопосадовців, у Генпрокуратурі зазначили, що питання щодо повторного допиту окремих свідків вирішуватиметься слідчими невідкладно за умови отримання додаткової інформації про факти, які є предметом розслідування у вказаних провадженнях.