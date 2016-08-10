Генпрокурор назвав дату початку суду над Януковичем

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У лютому ГПУ розпочне власне судовий процес, зазначив Луценко

Судовий процес над екс-президентом України Віктором Януковичем по справі про державну зраду розпочнеться цієї зими, запевнив генпрокурор Юрій Луценко.

«У лютому ми почнемо власне судовий процес, де прокуратура на підставі беззаперечних доказів наполягатиме на покаранні зрадника», - написав керівник ГПУ на своїй сторінці у Facebook ввечері у п'ятницю, 20 січня.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду.

Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.