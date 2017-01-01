Генпрокурор США про розмову з послом РФ: «Раптово виникла тема України»

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Генпрокурор США взяв самовідвід у справі про зв'язки штабу Трампа з Росією

Генпрокурор і міністр юстиції США Джеф Сешнс розповів, про що розмовляв з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. Про це він заявив в ході прес-конференції.

За його словами, вони заздалегідь здзвонилися і домовилися про зустріч, на якій також були присутні співробітники офісу Сешнса.

«Ми трохи говорили про проблему тероризму, наскільки я пам'ятаю, і раптово виникла тема України — український посол напередодні був у мене в офісі. Він (Кисляк) заявив, що Росія не зробила нічого неправильного», — розповів Сешнс.

Також він згадав, що він розповідав Кисляку про свою поїздку до Росії в 1991 році.

Крім того, за словами Сешнса, російський посол запросив його на ланч, але генпрокурор відповів відмовою.

В ході прес-конференції генпрокурор США взяв самовідвід у розслідуванні зв'язків Трампа з Росією.

Нагадаємо, міністр юстиції США і Генпрокурор Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування можливого втручання Росії у виборчу кампанію США.