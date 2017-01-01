  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Генпрокурор США про розмову з послом РФ: «Раптово виникла тема України»

    • Сьогодні, 03:08
    • Розсилка

    Генпрокурор США взяв самовідвід у справі про зв'язки штабу Трампа з Росією

    Генпрокурор і міністр юстиції США Джеф Сешнс розповів, про що розмовляв з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. Про це він заявив в ході прес-конференції.

    За його словами, вони заздалегідь здзвонилися і домовилися про зустріч, на якій також були присутні співробітники офісу Сешнса.

    «Ми трохи говорили про проблему тероризму, наскільки я пам'ятаю, і раптово виникла тема України — український посол напередодні був у мене в офісі. Він (Кисляк) заявив, що Росія не зробила нічого неправильного», — розповів Сешнс.

    Також він згадав, що він розповідав Кисляку про свою поїздку до Росії в 1991 році.

    Крім того, за словами Сешнса, російський посол запросив його на ланч, але генпрокурор відповів відмовою.

    В ході прес-конференції генпрокурор США взяв самовідвід у розслідуванні зв'язків Трампа з Росією.

    Нагадаємо, міністр юстиції США і Генпрокурор Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування можливого втручання Росії у виборчу кампанію США.

    Читайте також
    Росія США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ