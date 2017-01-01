У Януковича спростували повідомлення про розлучення з дружиною

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Прес-служба Януковича зажадала від Spiegel спростувати подану раніше інформацію

Прес-служба екс-президента України Віктора Януковича спростувала повідомлення німецького видання Spiegel про його розлучення з дружиною Людмилою і громадянський шлюб з сестрою своєю колишньої кухарки, назвавши ці твердження «додумуванням».

Про це йдеться у відкритому листі прес-служби Януковича головному редактору Spiegel.

«В інтерв'ю йшлося про те, що «.. перед групою найманців була поставлена задача в ніч з 21 на 22 число вбити президента України і його цивільну дружину... », але інших слів про сімейний стан Віктора Януковича в інтерв'ю сказано не було. Відповідно, твердження у вашій статті про сімейний стан Віктора Януковича є не більше ніж вашим додумуванням», - йдеться в листі.

У прес-службі зажадали від Spiegel спростувати подану раніше інформацію.

Раніше повідомлялося, що Янукович підтвердив, що розлучився зі своєю дружиною Людмилою Янукович.