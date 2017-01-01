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    Генпрокурор США самоусунувся від розслідування втручання РФ у вибори

    • Сьогодні, 00:01
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    Генпрокурор США готовий відповісти на всі додаткові питання Сенатського комітету з юридичних питань

    Міністр юстиції США і Генпрокурор Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування можливого втручання Росії у виборчу кампанію США.

    Про це він заявив під час прес-конференції, передає CNN.

    «Я взяв самовідвід у справах, які пов'язані з виборчою кампанією Трампа», – сказав він.

    Сешнс заявив, що вивчив всі документи та інструкції, пов'язані з такого роду розслідуваннями і вирішив, що не братиме участі в розслідуванні обставин виборчої кампанії, в якій він сам брав участь як радник Дональда Трампа.

    Він також додав, що готовий відповісти на всі додаткові питання Сенатського комітету з юридичних питань.

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