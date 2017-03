Генпрокурор США самоусунувся від розслідування втручання РФ у вибори

Генпрокурор США готовий відповісти на всі додаткові питання Сенатського комітету з юридичних питань

Міністр юстиції США і Генпрокурор Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування можливого втручання Росії у виборчу кампанію США.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає CNN.

«Я взяв самовідвід у справах, які пов'язані з виборчою кампанією Трампа», – сказав він.

Сешнс заявив, що вивчив всі документи та інструкції, пов'язані з такого роду розслідуваннями і вирішив, що не братиме участі в розслідуванні обставин виборчої кампанії, в якій він сам брав участь як радник Дональда Трампа.

Він також додав, що готовий відповісти на всі додаткові питання Сенатського комітету з юридичних питань.

