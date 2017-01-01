Генпрокурор США самоусунувся від розслідування втручання РФ у вибори
- Сьогодні, 00:01
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Генпрокурор США готовий відповісти на всі додаткові питання Сенатського комітету з юридичних питаньМіністр юстиції США і Генпрокурор Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування можливого втручання Росії у виборчу кампанію США.
Про це він заявив під час прес-конференції, передає CNN.
«Я взяв самовідвід у справах, які пов'язані з виборчою кампанією Трампа», – сказав він.
Сешнс заявив, що вивчив всі документи та інструкції, пов'язані з такого роду розслідуваннями і вирішив, що не братиме участі в розслідуванні обставин виборчої кампанії, в якій він сам брав участь як радник Дональда Трампа.
Він також додав, що готовий відповісти на всі додаткові питання Сенатського комітету з юридичних питань.
#Sessions' statement on recusal from any current or future investigations into possible Trump campaign-Russia ties https://t.co/f4dK9V8qSy pic.twitter.com/nQSYDV6JMi— CNN (@CNN) 2 березня 2017 р.