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Протягом вже двох тижнів об'єднані російсько-окупаційні сили будують укріплення на лінії зіткнення

Росія та підтримувані нею бойовики на Донбасі зміцнюють позиції на лінії зіткнення, в тому числі за рахунок важкої зброї, яка раніше перебувала на зберіганні в сусідніх районах. Про це заявила в четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс.

«Росія весь час намагається переконати Постійну раду, що не несе жодної відповідальності за конфлікт на Донбасі попри наявність беззаперечних доказів у зворотному», - наголосила представник США.

Так, за її словами, протягом вже двох тижнів об'єднані російсько-окупаційні сили будують укріплення на лінії зіткнення.

«За останні дні спостерігачі СММ зафіксували 75 випадків, коли зброя була виведена з місць зберігання та дислокації бойовиків в утримуваному сепаратистами Луганську», - заявила Бернс.

У цьому зв'язку вона також назвала «невипадковим» те, що доступ спостерігачів ОБСЄ обмежується проросійськими силами в тих районах, де раніше була виявлена зброя, зокрема в районі Калинове.

«Мінські домовленості були розроблені не тільки для того, щоб покласти край конфлікту, але й для відновлення контролю українським урядом над своєю суверенною територією на Донбасі», - наголосила представник США. Вона вкотре засудила рішення російського уряду визнати «паспорти» «Л/ДНР» для перетину кордону між Україною і Російською Федерацією.

«Наші санкції через агресію Росії проти України залишаються чинними. Ще раз підкреслюємо, що наші санкції, пов'язані з російською окупацією Криму, продовжуватимуться, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні», - заявила американський дипломат.

Представник США закликала Росію дотримуватися Гельсінського Заключного акту, в якому всі держави учасники визнали, що кордони один одного є недоторканними та зобов'язалися поважати суверенітет і територіальну цілісність кожної держави-учасниці.

Джерело: Укрінформ