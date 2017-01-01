Генсек НАТО оцінив стиль поведінки Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Столтенберг поділяє позицію Трампа, що потрібно чесно розподіляти навантаження між союзниками НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що посил президента США Дональда Трампа щодо необхідності посилити оборону союзників віддзеркалює позицію попередніх адміністрацій. Про це Столтенберґ заявив в інтерв’ю Радіо Свобода 26 травня, наступного дня після того, як Трамп зустрічався з представниками 28 країн-членів Альянсу.

«Дональд Трамп має свій особистий стиль. Він має свій стиль поведінки і донесення посилів, свою мову і прямоту, відверту манеру говорити, але важливо, що всі ми погоджуємося, що нам потрібно чесно розподіляти навантаження, і що союзники, які витрачають менше 2% ВВП мають збільшити видатки», – зазначив Столтенберґ.

«Якщо ми подивимося на союзників НАТО у Європі і Канаді у 2016 році, то вперше побачимо зростання оборонних витрат після багатьох років скорочення», – наголосив генеральний секретар НАТО.

У 2014 році країни НАТО зобов’язалися збільшити оборонні витрати до 2% ВВП. Але наразі це зробили лише Велика Британія, Естонія, Греція, Польща і США.

Як повідомлялося, на саміті НАТО Трамп заявив, що країни-члени НАТО витрачають недостатньо грошей на оборонний бюджет організації, що призводить до нових терактів.

Джерело: Радіо Свобода