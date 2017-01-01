Генсек НАТО закликав Росію вплинути на бойовиків

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В НАТО занепокоєні ситуацією на сході України, де режим припинення вогню не дотримується

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію «вплинути на сепаратистів» задля стабілізації ситуації на Донбасі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми занепокоєні ситуацією на сході України, де режим припинення вогню не дотримується і використовується важке озброєння. Ми також спостерігаємо надзвичайно складну гуманітарну ситуацію», — заявив Столтенберг у сербському місті Приштина.

«Ми закликаємо Росію використати свій значний вплив на сепаратистів задля дотримання Мінських домовленостей і режиму припинення вогню, а також надання доступу спостерігачам ОБСЄ, щоб вони могли виконувати свою роботу», — наголосив він.