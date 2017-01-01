У Мар’їнці світло відновлене на 90%, – влада

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На двох вулицях Мар’їнки не вдалось відновити через обстріли

На даний момент в районі Мар’їнки поблизу окупованого бойовиками Донецька не ведуться активні бойові дії, тому ремонтникам вдалось практично повністю відновити електропостачання у місті.

Про це в коментарі Громадському розказав керівник військово-цивільної адміністрації Мар’їнки Олександр Тесля.

«Світло відновлено на 90%. Тільки на двох вулицях не вдалось відновити через обстріли. Це питання буде вирішуватись завтра», – сказав він.

Щодо ситуації в місті наразі немає проблем з приводу гуманітарних питань.

«Мешканці забезпечені вугіллям. Червоний хрест організовує видачу гуманітарних пакетів. Вода в місті є», – додав Тесля.

Однак, при цьому він зауважив, що в районі Мар’їнки досить часто відбуваються збройні протистояння. «Протягом 14 місяців я можу сказати буквально по днях – коли було тихо», – зауважив Тесля.

Минулої ночі бойовики гатили по Мар’їнці. Інформації про постраждалих та поранених немає.