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    У Мар’їнці світло відновлене на 90%, – влада

    • Сьогодні, 21:12
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    На двох вулицях Мар’їнки не вдалось відновити через обстріли

    На даний момент в районі Мар’їнки поблизу окупованого бойовиками Донецька не ведуться активні бойові дії, тому ремонтникам вдалось практично повністю відновити електропостачання у місті.

    Про це в коментарі Громадському розказав керівник військово-цивільної адміністрації Мар’їнки Олександр Тесля.

    «Світло відновлено на 90%. Тільки на двох вулицях не вдалось відновити через обстріли. Це питання буде вирішуватись завтра», – сказав він.

    Щодо ситуації в місті наразі немає проблем з приводу гуманітарних питань.

    «Мешканці забезпечені вугіллям. Червоний хрест організовує видачу гуманітарних пакетів. Вода в місті є», – додав Тесля.

    Однак, при цьому він зауважив, що в районі Мар’їнки досить часто відбуваються збройні протистояння. «Протягом 14 місяців я можу сказати буквально по днях – коли було тихо», – зауважив Тесля.

    Минулої ночі бойовики гатили по Мар’їнці. Інформації про постраждалих та поранених немає. 

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