Через обстріли відновити електропостачання в Авдіївці знову не вдалося

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Фахівці розробляють альтернативну схему електропостачання Авдіївки

Роботи з відновлення електропостачання в Авдіївці не змогли почати через недотримання «режиму тиші». Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій на сторінці у Facebook.

«У зв'язку з порушенням «режиму тиші», ремонтні роботи не були розпочаті. Ремонтні бригади здійснили спробу відновити електропостачання за тимчасовою схемою, однак на тривалий час цього зробити не вдалося. Зараз співробітники МТОТ спільно з технічними фахівцями розробляють альтернативну схему електропостачання в Авдіївці», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, станом на ранок централізоване електропостачання в Авдіївці відсутнє. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 15 генераторів ДержНС (в резерві знаходяться 7 генераторів різної потужності).

В 18:35 30 січня в результаті бойових дій стався обрив високовольтної повітряної лінії 110 кВ поблизу м. Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою і теплом місто.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко раніше заявив, що проросійські бойовики свідомо не дають працювати українським ремонтним бригадам в Авдіївці.