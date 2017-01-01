Супрун розповіла, що відбувається в Авдіївській міськлікарні

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Уляна Супрун

За словами Супрун, електропостачання лікарні відбувається від генератора резервного живлення

Авдіївська міська лікарня у ці дні працює в режимі надзвичайної ситуації, заклад забезпечений оперативним резервом медикаментів та медичних виробів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Авдіївська міська лікарня працює в режимі надзвичайної ситуації. Цілодобово працює 4 хірурги та 3 анестезіологи. Розгорнуто три операційні, штат сформовано за рахунок цивільних місцевих лікарів та груп підсилення Міноборони. На сьогодні лікарня забезпечена оперативним резервом медикаментів та медичних виробів», - зазначила вона.

За словами Супрун, електропостачання лікарні відбувається від генератора резервного живлення, який забезпечила ДСНС, що дозволяє закладу функціонувати без перебоїв. Для цілодобової роботи сформовано 2 бригади екстреної меддопомоги, в яких задіяні штатні працівники Авдіївської підстанції екстреної медичної допомоги та медичні працівники, відряджені з інших регіонів України.

Крім того, сформовано військово-цивільну об'єднану бригаду для надання допомоги як быйцям ЗСУ, так і населенню. Після стабілізації стану «тяжких» пацієнтів в Авдіївці їх евакуюють в тил - до Костянтинівської, Мирноградської та Покровської лікарень. Евакуацію здійснюють військово-медична служба та волонтерські бригади (ASAP, Госпітальєри, Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова) до 66 військового польового шпиталю, уточнила керівник МОЗ.

«Завдяки злагодженій роботі волонтерів та працівників шпиталю вдається максимально швидко надавати спеціалізовану допомогу пораненим військовим», - наголосила Супрун.

Вона також поінформувала, що у перші години загострення ситуації в Авдіївці МОЗ відрядило до зони бойових дій головного спеціаліста Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександра Данилюка для забезпечення координації дій МОЗ, Міноборони, ДСНС, місцевої адміністрації, волонтерських та гуманітарних організацій.

За словами Супрун, Данилюк має величезний досвід роботи у зоні бойових дій: два роки тому він як військовий лікар 128 окремої гірсько-піхотної бригади рятував життя військових під Дебальцевим. «Ми утримуємо з Олександром постійний контакт, щоб мати найбільш актуальну інформацію про стан надання медичних послуг для цивільних та військових», - запевнила керівник МОЗ.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.

Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.

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