Генсек НАТО закликав Росію вплинути на бойовиків для виконання Мінських угод

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Столтенберг заявив, що більшість плану щодо вирішення конфлікту в Україні не виконано

НАТО закликає Росію використати свій значний вплив на бойовиків для повного виконання Мінських угод.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками засідання Ради НАТО-Росія.

«НАТО та Росія продовжують мати чіткі розбіжності щодо кризи в Україні. І це була перша тема, яку ми розглянули. Ситуація щодо безпеки продовжує викликати серйозне занепокоєння. Порушення припинення вогню на сході України досягли рекордного рівня, продовжуються інтенсивні бої, а важке озброєння не було відведено», – заявив генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що більшість плану щодо вирішення конфлікту в Україні не виконано та закликав Росію вплинути на бойовиків.

«Мінські угоди забезпечують план для вирішення конфлікту на сході України. Але більшість з цього плану не виконано. Ми закликаємо всі сторони виконувати взяті на себе зобов’язання. Сьогодні НАТО закликає Росію використати свій значний вплив на бойовиків, щоб повністю були виконані зобов’язання», – сказав він.

Крім того, Столтенберг заявив, що викликає серйозне занепокоєння визнання Росією ідентифікаційних документів, які були видані сепаратистами.

Джерело: Українська правда