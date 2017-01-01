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    Генсек НАТО закликав Росію вплинути на бойовиків для виконання Мінських угод

    • Сьогодні, 04:04
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    Столтенберг заявив, що більшість плану щодо вирішення конфлікту в Україні не виконано

    НАТО закликає Росію використати свій значний вплив на бойовиків для повного виконання Мінських угод.

    Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками засідання Ради НАТО-Росія.

    «НАТО та Росія продовжують мати чіткі розбіжності щодо кризи в Україні. І це була перша тема, яку ми розглянули. Ситуація щодо безпеки продовжує викликати серйозне занепокоєння. Порушення припинення вогню на сході України досягли рекордного рівня, продовжуються інтенсивні бої, а важке озброєння не було відведено», – заявив генсек НАТО.

    Столтенберг заявив, що більшість плану щодо вирішення конфлікту в Україні не виконано та закликав Росію вплинути на бойовиків.

    «Мінські угоди забезпечують план для вирішення конфлікту на сході України. Але більшість з цього плану не виконано. Ми закликаємо всі сторони виконувати взяті на себе зобов’язання. Сьогодні НАТО закликає Росію використати свій значний вплив на бойовиків, щоб повністю були виконані зобов’язання», – сказав він.

    Крім того, Столтенберг заявив, що викликає серйозне занепокоєння визнання Росією ідентифікаційних документів, які були видані сепаратистами. 

    Джерело: Українська правда

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    Росія НАТО Мінські угоди
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