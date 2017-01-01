Геращенко - критикам закриття «Дождя»: В РФ немає жодного українського каналу

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Ірина Геращенко

Росія блокує також українське ТБ на окупованому Донбасі та в анексованому Криму

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала критику рішення про заборону трансляції в Україні російського телеканалу «Дождь» із боку ОБСЄ та правозахисників.

Вона порадила представнику ОБСЄ Дуні Міятович звернути увагу на блокування роботи українських телеканалів у РФ та на Донбасі.

«В РФ не працює ЖОДЕН український телеканал. ЖОДЕН. Чомусь це ніколи не хвилювало і не хвилює ані вельмишановну пані Дуню Міятович і ОБСЄ, ані жодну міжнародну журналістську організацію. А чому так? Адже в РФ проживає велика українська діаспора, яка налічує мільйони людей, десятки тисяч українців там працюють, сотні - виїхали внаслідок розв'язаної РФ агресії на Донбасі. Вони мають право на українську мову і українські телеканали, але їх немає в жодному кабелі. Так само блокуються українські телеканали на окупованому Донбасі і в Криму. Де гучні заяви з цього приводу? Більше того, порушення свободи слова на окупованих територіях не входить в різні моніторинги, в т ч РЄ /Ради Європи - ред/ і т.д., бо ж, мовляв, туди не пускають моніторингові місії, а отже, інформації не може бути в звітах», - написала Геращенко в Фейсбуці.

Вона наголосила, що присутні іноземні телеканали в українському медіапросторі мають дотримуватися законодавства України, якщо тут ретранслюються.

Нагадаємо, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович вступила у дискусію з народним депутатом України, головою постійної делегації України у ПАРЄ Володимиром Ар'євим відносно, на її думку, неправомірного закриття в Україні російського телеканалу «Дождь».

Також повідомлялося, що Комітет захисту прав журналістів, що базується в Нью-Йорку, закликав українську владу негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу «Дождь».

Національна рада заборонила ретрансляцію російського телеканалу «Дождь» в Україні 12 січня через порушення вимог закону про рекламу, а також закону «Про телебачення і радіомовлення».