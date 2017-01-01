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    Жертви пропаганди: росіяни вважають свою країну розвиненою і багатою

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    Російське телебачення
    Російське телебачення

    Більшість опитаних вважають, що в світі Росію бояться

    Більшість росіян вважають, що живуть у вільній (70%) і багатій (58%) країні.

    Про це свідчать результати опитування фонду «Громадська думка», повідомляє ТАСС.

    «За даними соціологів, 65% респондентів називають Росію розвиненою і передовою країною, лише 25% вважають її нерозвиненою і відсталою. Більшість громадян РФ упевнені, що і в світі до їхньої країни ставляться так само - 60% опитаних заявили, що Росію в інших країнах вважають розвиненою і передовою, 70% - багатою, 56% - вільною», - зазначається в повідомленні.

    При цьому трохи більше половини опитаних (51%) вважають, що в світі необ'єктивно ставляться до Росії. Об'єктивним відношення зарубіжних країн до РФ назвали лише 36% опитаних. Однак майже три чверті росіян (73%) впевнені, що Росію поважають в світі, а 86% і вважають, що інші країни її бояться.

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    Росіяни переконані: зростає вплив їхньої країни в світі (67%). Причиною цього зростання, на думку 14% респондентів, є військова міць РФ. 11% вважають, що до цього веде зовнішня політика держави. 7% бачать в цьому особисту заслугу Путіна.

    Соцопитування проводили 24-25 грудня минулого року. У ньому, за даними соціологів, взяли участь 1,5 тис. громадян РФ.

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