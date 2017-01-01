Геращенко назвав Савченко інформаційною бомбою, яку розкрутили росіяни

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Геращенко заявив, що Україна даремно обміняла «двох мерзотників на одну Савченко»

Поява в інформаційному просторі України народного депутата Надії Савченко була ініційована спецслужбами Росії.

Про це в ефірі skrypin.ua заявив народний депутат від "Народного фронту» Антон Геращенко.

«Савченко – це інформаційна бомба, яку розкрутили росіяни, вкинули в інформаційний простір України, тому що наш інформаційний простір не захищений. Навіть найкращі журналісти країни іноді роблять деякі речі, які я не можу коментувати. Але вони виконують завдання російської пропаганди, думаючи, що вони роблять хороші речі для України», – заявив нардеп.

Він водночас додав, що розрахунок Кремля щодо Савченко не виправдався.

«Савченко вкинули в інформаційний простір України, щоб вона була інформаційною бомбою, але не розрахували масу заряду і інші моменти», – зазначив Геращенко.

Політик додав, що Україна даремно обміняла «двох мерзотників на одну Савченко», оскільки за російських військових можна було вимагати звільнення більшого числа заручників.

Як раніше повідомлялось, Савченко закликала до зустрічі із бойовиками. «Ворогуючим сторонам потрібно зустрічатися, якщо вони хочуть знайти порозуміння і вирішення конфлікту. Навіть ставлячи ультиматум, потрібно зустрічатися. Тому цей процес треба запустити потужніше. І, незважаючи на те, що війна може продовжитися, має бути гуманітарне вікно для обміну всіх на всіх», – сказала нардеп.

Джерело: 24 канал