Нардепи у четвер розглядають закон про Конституційний суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутати налаштовані сьогодні працювати до 18:00

Верховна Рада в четвер планує до розгляду понад 30 питань.

Зокрема, на ранковому пленарному засіданні планується до розгляду питання ратифікації, проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради, а також проект постанови щодо виключення Надії Савченко зі складу постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Крім того, депутати планують розглянути проекти законів про Конституційний суд, амністію у 2016 році, а також проект постанови про проголошення в Україні 29 серпня Днем героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників АТО.

Депутати у четвер згідно з регламентом працюватимуть до 18:00.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд візьметься за розгляд e-декларування.

Як повідомлялося, в ніч на середу Рада прийняла Держбюджет-2017.

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