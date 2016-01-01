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    Нардепи у четвер розглядають закон про Конституційний суд

    • Сьогодні, 10:05
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    Депутати налаштовані сьогодні працювати до 18:00

    Верховна Рада в четвер планує до розгляду понад 30 питань.

    Зокрема, на ранковому пленарному засіданні планується до розгляду питання ратифікації, проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради, а також проект постанови щодо виключення Надії Савченко зі складу постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи.

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    Крім того, депутати планують розглянути проекти законів про Конституційний суд, амністію у 2016 році, а також проект постанови про проголошення в Україні 29 серпня Днем героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників АТО.

    Депутати у четвер згідно з регламентом працюватимуть до 18:00.

    Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд візьметься за розгляд e-декларування.

    Як повідомлялося, в ніч на середу Рада прийняла Держбюджет-2017. 

    Читайте статтю «Главкома» «Чарівна ніч із Гройсманом. Хто і що «урвав» з бюджету-2017»

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