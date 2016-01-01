Конституційний суд візьметься за розгляд e-декларування

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48 народних депутатів звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції закону щодо електронного декларування

Конституційний Суд України у четвер розгляне на відповідність Основному закону окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та статті 3661 Кримінального кодексу України, що стосуються е-декларування.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

«Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочне розгляд справи за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України Про запобігання корупції та статті 3661 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Суддя-доповідач у справі – Станіслав Шевчук.

Нагадаємо, група із 48 народних депутатів звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700–VII зі змінами (далі – Закон), а також статті 366-1 Кримінального кодексу України.

На думку авторів клопотання, оспорювані положення Закону порушують конституційні принципи верховенства права, правової визначеності, законності, індивідуальної відповідальності, заборони втручання в особисте життя та розповсюдження конфіденційної інформації, тому вони не відповідають вимогам статей 8, 19, 21, 22, 24, 28, 32, 38, 41, 43, 57, 58, 61, 62, 64, 68, 75 Основного Закону України.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду перші протоколи щодо е-декларацій.