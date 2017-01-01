Глава Фонду держмайна розповів, чому відкладається продаж обленерго



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Білоус

Без зміни законодавства інвестори на енергоринок не прийдуть, заявив Ігор Білоус

Виставлені на приватизацію об’єкти енергетики цікавлять інвесторів, але не можуть бути продані без змін в регуляторному полі. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив голова Фонду держмайна України Ігор Білоус.

Коментуючи плани по приватизації в енергетиці на 2017 рік, голова установи повідомив, що по «Центренерго» вже запущена процедура відбору радника. Пройшли переговори з Morgan Stanley, Merrill Lynch, UBS, Citibank, міжнародні банки демонструють зацікавленість.

Продаж шести обленерго відкладається з минулого року через затримку змін законодавства. «Обленерго не продали минулого року, тому що є компроміс з усіх боків: від міжнародних організацій, від МВФ, від уряду, від президента – що ми повинні продавати об’єкти енергетики вже в новому регуляторному полі», - сказав Білоус.

Голова ФДМУ нагадав, що НКРЕКП має прийняти стимулюючий RAB-тариф, а Верховна Рада – схвалити в другому читанні законопроект про ринок електроенергії. «Ми сподівались, що тариф затвердять «під ялинку», але цього не відбулося. Оскільки його можна змінювати поквартально, значить, ми чекаємо серпень, лютий, березень», - розповів Білоус.

«Проблему регуляторного поля дуже чітко окреслили представники однієї з найпотужніших у світі енергетичних компаній – італійської Enel. Вони сказали, що за існуючої ситуації в приватизацію не підуть, адже ризики надто великі. В Enel підкреслили, що спочатку Україна мусить прийняти законодавство, а потім вони зайдуть в країну і куплять активи», - пояснив голова Фонду держмайна.

Він також повідомив, що за час очікування змін законодавства сплив термін оцінки обленерго. «Витрачати гроші на оцінку без розуміння, коли буде RAB-тариф, сенсу немає», - уточнив Білоус.