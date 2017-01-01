Глава Мінфіну: наступний транш від МВФ може надійти вже у травні

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Міністр фінансів України Олександр Данилюк

Данилюк зазначив, що всі кошти четвертого траншу, про який було оголошено в понеділок, надійдуть у резерви Нацбанку України

Міністр фінансів України Олександр Данилюк очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про виділення п'ятого траншу кредиту вже в травні 2017 року. Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«На цей рік планувалося чотири транші, і ми плануємо ці чотири транші отримати. Наступний може бути в травні місяці», – сказав міністр.

За словами Данилюка, всі кошти четвертого траншу, про який було оголошено 3 квітня, надійдуть у резерви Нацбанку України.

Глава Мінфіну наголосив, що відстрочка засідання ради директорів МВФ щодо України, спочатку призначеного на 20 березня 2017 року, була пов'язана з уточненням макропрогнозу у зв'язку з торговою блокадою окупованих районів Донбасу та її впливом на бюджет.

Він також додав, що блокада сповільнить зростання ВВП в поточному році на 1 процентний пункт, однак поліпшення зовнішньої кон'юнктури частково компенсує цей негативний вплив.

Як повідомляв «Главком», в понеділок рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Водночас у фонді заявили, що не бачать конкретних результатів антикорупційних органів в Україні.

Раніше Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.

Також напередодні Україна попросила МВФ переглянути графік траншів.