Глава МЗС Німеччини заявив, що ситуацію на Донбасі без Росії не вирішити

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Міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель

На думку Ґабріеля, Тристороння контактна група у Мінську напередодні досягла «несподіваного поступу»

Міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель, відповідаючи на питання DW, зазначив, що не бачить вирішення кризи на Донбасі без участі Росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) відзначив, що однією з ключових тем у розмові з його російським колегою на полях зустрічі голів МЗС країн-членів Великої двадцятки (G20), що почалася в четвер, 16 лютого, в Бонні, була ситуація на Донбасі.

«Ми обговорили цілу низку кризових ситуацій, але достеменно ясно одне – жоден із цих конфліктів без участі Росії вирішити не можна, незалежно від того, як буде оцінюватися її роль», – розповів DW Ґабріель.

Він також зазначив, що дипломати обмінялися думками щодо подій на сході Україні через кричущі порушення режиму припинення вогню.

На думку Ґабріеля, Тристороння контактна група у Мінську напередодні досягла «несподіваного поступу», особливо щодо готовності сторін конфлікту відвести важке озброєння. На запланованій на 18 лютого зустрічі в Мюнхені в нормандському форматі Берлін планує перш за все порушити тему фактичного відновлення режиму тиші», - додав він.

«А по-друге, обговорити, як можна закріпити успіхи мінських переговорів», – додав він.