Нідерланди чекають від України нових пошукових робіт на місці падіння MH17

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У січні 2017 року нідерландський журналіст знайшов на Донбасі фрагмент кістки однієї із жертв трагедії

Українська сторона навесні має поновити пошукові роботи задля виявлення людських останків на місці збиття літака рейсу MH17 на Донбасі.

Про очікування Нідерландів від Києва у четвер, 16 лютого, заявив міністр юстиції країни Стеф Блок, повідомляє DW.

«Наші контактні особи в регіоні повідомили, що поновлять пошук тіл загиблих та особистих речей навесні, щойно зійде сніг», – наводить слова з листа Блока до парламентарів агенція AFP.

Утім, Блок заперечує заяви преси, що на охопленому конфліктом Донбасі «ще багато чого можна знайти».

У січні 2017 року нідерландський журналіст знайшов на Донбасі фрагмент кістки однієї із жертв трагедії.

Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі «Бук». Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали бойовики. Фрагменти ракети серії «Бук» були виявлені як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.