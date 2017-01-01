Голова НАБУ розповів, як Банкова відреагувала на затримання Насірова

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Артем Ситник

Ситник висловив упевненість у тому, що через справу екс-глави ДФС і на нього особисто, і на працівників НАБУ «будуть виливати тонни бруду»

Після затримання екс-глави Фіскальної служби Романа Насірова керівництво НАБУ не отримувало дзвінків з Адміністрації Президента, однак великий опір у цій справі постійно відчуває. Про це розповів директор Бюро Артем Ситник, пише https://focus.ua/country/367733/.

«Ми ж бачимо, що десь якісь процеси йдуть. Так було, наприклад, коли ми в суботу везли підозрюваного в іншу клініку, щоб підтвердити чи спростувати діагноз, який, до речі, в результаті не підтвердився. Тоді народні депутати з Блоку Петра Порошенка, використовуючи свій статус, блокували пересування машини швидкої допомоги, яка перевозила Насірова. Ми вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом здійснення незаконного впливу на діяльність наших детективів», - сказав він.

Ситник також висловив упевненість у тому,що після цього і на нього особисто, і на працівників НАБУ «будуть виливати тонни бруду».

«Це поширений спосіб захисту… Звичайно, дуже цікаво отримувати санкції на обшук в адміністрації Путіна. Це дуже «продуктивно» для слідства. Або, наприклад, намагатися заочно засудити Курченка і компанію. Це легше, тому що немає ніякого опору. А коли ми говоримо про розслідування справ за чинними чиновникам, опір в тисячі разів сильніше. Ми це вже чітко бачимо на прикладі ситуації з Романом Насіровим», - зазначив він.

Раніше «Главком» повідомляв, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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