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    Глава Пентагону заявив, що з Росією потрібно спілкуватися «з позиції сили»

    • Вчора, 23:46
    • Розсилка
    Глава Пентагону Джеймс Меттіс&nbsp;
    Глава Пентагону Джеймс Меттіс 

    Меттіс підкреслив, що США продовжують тримати відкритими політичні канали для співпраці і деескалації розбіжностей

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що з Росією потрібно вести переговори «з позиції сили», повідомляє телеканал CNN.

    «В той час, як Сполучені Штати і союзники намагаються взаємодіяти з Росією, ми повинні одночасно оборонятися, якщо Росія вирішила діяти всупереч міжнародному праву», - сказав він.

    Меттіс підкреслив, що, як і в «найтемніші дні «холодної війни», США продовжують тримати відкритими політичні канали для співпраці і деескалації розбіжностей.

    «Ми залишаємося відкритими до можливостей щодо відновлення партнерських відносин з Москвою, в той же час залишаючись реалістичними в наших очікуваннях і забезпечуємо нашим дипломатам можливість вести переговори з позиції сили», - додав міністр оборони США.

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