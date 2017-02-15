Глава Пентагону заявив, що з Росією потрібно спілкуватися «з позиції сили»

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Глава Пентагону Джеймс Меттіс

Меттіс підкреслив, що США продовжують тримати відкритими політичні канали для співпраці і деескалації розбіжностей

Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що з Росією потрібно вести переговори «з позиції сили», повідомляє телеканал CNN.

«В той час, як Сполучені Штати і союзники намагаються взаємодіяти з Росією, ми повинні одночасно оборонятися, якщо Росія вирішила діяти всупереч міжнародному праву», - сказав він.

Меттіс підкреслив, що, як і в «найтемніші дні «холодної війни», США продовжують тримати відкритими політичні канали для співпраці і деескалації розбіжностей.

«Ми залишаємося відкритими до можливостей щодо відновлення партнерських відносин з Москвою, в той же час залишаючись реалістичними в наших очікуваннях і забезпечуємо нашим дипломатам можливість вести переговори з позиції сили», - додав міністр оборони США.