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    У Конгрес США внесли законопроект, що обмежує можливість Трампа зняти санкції з Росії

    • Сьогодні, 22:33
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    Документ внесла двопартійна коаліція законодавців на розгляд обох Палат представників Конгресу

    У Конгрес США внесли законопроект, що обмежує можливість адміністрації президента США Дональда Трампа зняти санкції щодо Росії в односторонньому порядку, повідомляє Financial Times.

    Згідно з повідомленням, документ внесла двопартійна коаліція законодавців на розгляд обох Палат представників Конгресу США.

    «Це серйозне питання національної безпеки», - зауважив конгресмен від Демократичної партії Стені Хойєр і висловив сподівання, що обидві палати Конгресу підтримають введення вето на можливе рішення Трампа.

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