У Конгрес США внесли законопроект, що обмежує можливість Трампа зняти санкції з Росії
- Сьогодні, 22:33
-
Розсилка
Документ внесла двопартійна коаліція законодавців на розгляд обох Палат представників Конгресу
У Конгрес США внесли законопроект, що обмежує можливість адміністрації президента США Дональда Трампа зняти санкції щодо Росії в односторонньому порядку, повідомляє Financial Times.
Згідно з повідомленням, документ внесла двопартійна коаліція законодавців на розгляд обох Палат представників Конгресу США.
«Це серйозне питання національної безпеки», - зауважив конгресмен від Демократичної партії Стені Хойєр і висловив сподівання, що обидві палати Конгресу підтримають введення вето на можливе рішення Трампа.