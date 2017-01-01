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    Глави МЗС країн G7 обговорять кризу на Донбасі

    • Сьогодні, 12:55
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    Країни Великої сімки
    Країни Великої сімки

    У центрі дискусій будуть основні міжнародні проблеми

    Глави Міністерств закордонних справ країн G7 під час дводенних консультацій 10 і 11 квітня в італійському місті Лукка обговорять кризу на Донбасі, ситуацію в Сирії, близькосхідний мирний процес, безпеку в Азії, Ірані, Африці, Іраку та Лівії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

    «У понеділок і у вівторок Федеріка Могеріні, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Європейської комісії буде в Італії для участі в нараді міністрів закордонних справ G7 в місті Лукка», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що у центрі дискусій будуть основні міжнародні проблеми, включаючи ситуацію в Сирії, в світлі останніх подій.

    «Учасники G7 також обговорять кризу в східній Україні, близькосхідний мирний процес, безпеку в Азії, Ірані, Африці, Іраку та Лівії», - повідомляють у прес-службі.

    Також темами обговорення на саміті будуть міграція, морська безпека, нерозповсюдження зброї і роззброєння, боротьба з тероризмом, зміна клімату, мир і безпека в рамках Організації Об'єднаних Націй. 

    Джерело: УНІАН

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