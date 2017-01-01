Главу МЗС Туреччини не пустили в Нідерланди

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Мевлют Чавушоглу

Літаку міністра не дозволили посадку в Роттердамі

Нідерланди заборонили посадку літака міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Про це повідомляє DW.

Візит Чавушоглу «може загрожувати громадському порядку та безпеці - так в уряді пояснили заборону посадки літака головного турецького дипломата», цитує агентство dpa заяву уряду в Гаазі.

Міністр мав намір агітувати за турецьку конституційну реформу і закликав громадян Туреччини, які мешкають у Нідерландах, масово прибувати до Роттердама, аби послухати його виступ.

Раніше Чавушоглу в коментарі CNN Türk пригрозив Нідерландам жорсткими економічними й політичними санкціями, якщо його не пустять у Роттердам.

Перед цим у чотирьох містах Німеччини скасували агітаційні заходи за участі кількох турецьких міністрів. Це призвело до напруження відносин між Берліном та Анкарою. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину в діях, які нагадують політику режиму націонал-соціалістів. Німецькі політики відповіли обуренням.

Крім того, Чавушоглу заявив, що угоди з ЄС щодо мігрантів можуть бути скасовані, якщо Туреччина не отримає лібералізацію візового режиму з Європою.