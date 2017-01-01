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    Главу МЗС Туреччини не пустили в Нідерланди

    • Сьогодні, 14:52
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    <span lang="UK">Мевлют Чавушоглу</span>
    Мевлют Чавушоглу

    Літаку міністра не дозволили посадку в Роттердамі

    Нідерланди заборонили посадку літака міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу. 

    Про це повідомляє DW.

    Візит Чавушоглу «може загрожувати громадському порядку та безпеці - так в уряді пояснили заборону посадки літака головного турецького дипломата», цитує агентство dpa заяву уряду в Гаазі.

    Міністр мав намір агітувати за турецьку конституційну реформу і закликав громадян Туреччини, які мешкають у Нідерландах, масово прибувати до Роттердама, аби послухати його виступ.

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    Раніше Чавушоглу в коментарі CNN Türk пригрозив Нідерландам жорсткими економічними й політичними санкціями, якщо його не пустять у Роттердам.

    Перед цим у чотирьох містах Німеччини скасували агітаційні заходи за участі кількох турецьких міністрів. Це призвело до напруження відносин між Берліном та Анкарою. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину в діях, які нагадують політику режиму націонал-соціалістів. Німецькі політики відповіли обуренням.

    Крім того, Чавушоглу заявив, що угоди з ЄС щодо мігрантів можуть бути скасовані, якщо Туреччина не отримає лібералізацію візового режиму з Європою.

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