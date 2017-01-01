Голосування за аудитора НАБУ: частина нардепів заблокувала трибуну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час рейтингового голосування 27 лютого Сторча підтримало 76 депутатів, Брауна – 205

У Верховній Раді частина народних депутатів, серед яких Сергій Лещенко та Єгор Соболєв, заблокували трибуну. Один з них – Іван Крулько («Батьківщина»).

За його словами, по одному аудитору повинні визначити президент, Кабмін, Рада.

«Навіть зараз АП не дає можливості, щоб обрати бодай одного незалежного кандидата», – сказав він.

«Профільний комітет визначив пана Сторча, заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США, аудит ФБР. Цей кандидат не підходить для Адміністрації президента, бо він зробить незалежний аудит», – зазначив він.

«Було висунуто дві кандидатури (Найджел Браун і Роберт Сторч), це і є принцип демократії», – сказав у відповідь спікер Андрій Парубій.

Як відомо, під час рейтингового голосування 27 лютого Сторча підтримало 76 депутатів, Брауна – 205. Оскільки кандидатура Брауна не набрала 226 голосів, проект постанови було відправлено на доопрацювання.

Згідно із законодавством, щорічно проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Аудит здійснює комісія зовнішнього контролю у складі трьох осіб, яких щорічно мають визначати президент України, ВР і Кабінет міністрів. Член комісії повинен мати значний досвід роботи в органах попереднього розслідування, прокуратури, судах, за кордоном або в міжнародних організаціях і володіти необхідними знаннями та навичками для проведення аудиту