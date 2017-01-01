Голова Донецької ОДА пообіцяв Ахметову проблеми

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Павло Жебрівський

Представники компанії ДТЕК втручаються у створення об'єднаних громад в регіоні

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський обіцяє проблеми компанії ДТЕК і її акціонерові, олігарху Рінату Ахметову через втручання в створення об'єднаних громад в регіоні. Про це він заявив на прес-конференції в Краматорську, повідомляє «Остров».

«Є ДТЕК, який, на жаль, почав власну політику. Я попереджав власників ДТЕК - займайтеся господарською діяльністю, не лізьте в політику. На жаль, є один з представників ДТЕК, яка чомусь вирішила, що під ДТЕК буде сформована велика Добропільська громада. Не допущу цього всього. Буде те, що на користь людям - наближення адміністративних послуг. Звертаюся до пана Тищенка і головного акціонера - якщо їх співробітниця буде втручатися в політику, вони матимуть великі проблеми», - заявив Жебрівський.

Він зазначив, що ДТЕК разом з мером Добропілля Андрієм Аксьоновим виступають за створення об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром в зазначеному місті і «почали нагинати людей з приводу великого єдиного Добропілля».

«Цього не буде. Будуть мати проблеми і Аксьонов, і ДТЕК. Є розмежування: політика, будь ласка, до Верховної Ради, в партію і - вперед, займайтеся політикою. Бізнес в політику не лізе. Це ключове питання... Я дуже прошу акціонера задуматися і звернути увагу на ту розмову, яку неодноразово з ним мали: бізнес - окремо, політика - окремо», - підкреслив Жебрівський.