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    Голова Нацполіції пообіцяв співпрацювати із журналістами у справі Шеремета

    • Сьогодні, 01:27
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    Павло Шеремет
    Павло Шеремет

    Оперативна група збиралась і переглядала фільм-розслідування «Вбивство Павла»

    Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.

    Про це розповіли журналісти «Слідства.Інфо» Анна Бабінець і Дмитро Гнап, які є співавторами фільму-розслідування «Вбивство Павла».

    «Ми не можемо розкривати, про що була зустріч. Одне вже можна сказати – позитив є і в самій зустрічі, і в тому, що ми попередньо домовились співпрацювати і обмінюватись, можливо, якимись даними, які можуть допомогти їм, і, можливо, щось нам повідомлять як журналістам», – сказав Гнап.

    Крім того, очільник Нацполіції підтвердив журналістам, що оперативна група збиралась і переглядала фільм-розслідування «Вбивство Павла».

    «Вони достатньо ретельно вивчили те, що викладено у фільмі. І зараз ми спілкуємось про те, яким саме чином ми могли б співпрацювати. Наразі ще не вирішено, якій формі буде ця співпраця», – зауважила Бабінець.

    Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

    Прем'єра відповідного ролика відбулася у коворкінгу #MediaHub у Києві, тепер його можна подивитися онлайн. 

    Журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин вбивства Шеремета працювали на місці подій, у фільмі ретельно проаналізовано події ночі перед вбивством.

    Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

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