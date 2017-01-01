Гройсман доручив вивчити обґрунтованість абоплати за газ

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Володимир Гройсман

Також прем'єр доручив Антимонопольному комітету дослідити монопольне становище облгазів

Кабінет міністрів України доручив Антимонопольному комітету дослідити монопольне становище облгазів, а Міністерству економічного розвитку і торгівлі – розмір абонплати за користування газорозподільчими потужностями і транспортування газу. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Робимо два доручення: Антимонопольному комітету (щодо з'ясування монопольного становища на ринку облгазів. – Ред.). Також доручення – утворити робочу групу за участю Міністерства економіки та народних депутатів», – сказав Гройсман.

Зокрема, голова уряду доручив першому віце-прем'єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степанові Кубіву разом з робочою групою вивчити питання обґрунтованості розмірів абонплати за газ, яку було встановлено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 квітня.

«Я вважаю, що розрахунки були проведені необґрунтовано», – сказав прем'єр.

Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана абонплата). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. Цього ж дня Нацкомісія заявила, що звернеться до Кабміну із пропозицією вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.

Водночас у НКРЕКП нагадують, що рішення ухвалене відповідно до закону «Про ринок газу», який вимагає відокремлення постачання і транспортування газу, а також погоджено із МВФ.

Джерело: Укрінформ