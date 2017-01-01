Голова Одеської ОДА Степанов: 2 травня в Одесі минуло спокійно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Одеської ОДА Максим Степанов

Степанов заявив, що ситуація під контролем цілодобово

2 травня в Одесі минуло спокійно і без значних інцидентів. Водночас одеські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до 17 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Степанов.

«В Одесі усе спокійно. Велика подяка правоохоронцям. Спрацювали злагоджено, чітко і продовжують чергувати у посиленому режимі. За дрібне хуліганство затримано 14 осіб. Мали також кілька повідомлень про замінування на Куликовому полі. Утім, серйозних ситуацій не виникало. Ситуація під контролем цілодобово», – зазначив Степанов.

Голова Одеської ОДА 2 травня, починаючи з 8:00 ранку, особисто контролював заходи безпеки у місті, відвідуючи протягом дня місця масових заходів, що відбувалися в Одесі – на Куликовому полі, біля Меморіалу загиблим активістам Майдану і т.д.

«Сил у нас достатньо, щоб припинити будь-які провокації, щоб люди не боялися виходити на вулицю. Між ОДА та правоохоронними органами є чітке розуміння і взаємодія. Ми готувалися до цих днів заздалегідь. Я добре розумію, що відповідальний за все, що відбувається в Одесі та області, зокрема за порядок у місті. Я гарантував людям безпеку, тож безпека в Одесі є і буде. Впевнений, що головне – не допускати трагедій», – зазначив Степанов.

Також він подякував одеситам та гостям міста за мудрість, витримку та толерантність, зазначивши, що будь-які розхитування ситуації у місті одразу ж будн припинено.

Як повідомляли ЗМІ, на травневі свята в Одесі планувалися провокації з боку російських спецслужб та проросійських активістів.

25 квітня під час звіту про 100 днів своєї роботи Степанов заявив, що гарантує безпеку 2 і 9 травня всім жителям і гостям Одеси. «Я точно знаю, що реакція правоохоронців у рамках закону буде жорсткою. Багато хто говорить про можливі провокації. Я вам чітко можу сказати, що ми можемо забезпечити порядок і безпеку громадян», – сказав він.