Голова Вищої кваліфікаційної комісії каже про масові звільнення суддів: залишилося менше 50%

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Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков

Багато суддів ідуть з роботи, бо не хочуть розголошувати дані про свій майновий стан

У 200 українських судах залишилося працювати менше половини суддів.

Про це голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков повідомив в інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, з червня по кінець вересня минулого року з судової системи за власним бажанням звільнилися 1,6 тис. осіб, чого в історії України раніше не було ніколи.

Як стверджує голова комісії, багато хто втомився від постійного психологічного тиску і звинувачень. Багато ухвалили рішення про звыльнення після червневого рішення Конституційного суду України, який повернув пільги і гарантії при звільненні суддів за власним бажанням. Водночас багатьох налякало кваліфікаційне оцінювання, розпочате ВККС.

За словами Козьякова, дуже багато суддів просто не захотіли розголошувати дані про свій майновий стан.

«Серед тих, хто звільнився, було чимало професіоналів, порядних людей. Тепер приблизно у 200 судах залишилося менше 50% суддів. Аналогічна арифметика - в апеляційних судах. Існують десятки судів, де один, максимум, два судді. Є місця, де суди не функціонують через відсутність суддів як таких. У курортному Яремче, наприклад. І в цих місцях держава не виконує конституційну функцію зі здійснення правосуддя. Погіршується якість прийнятих судових рішень, подовжуються терміни розгляду справ», - підкреслив він.

За словами голови ВККС, сьогодні про очищення судової влади майже ніхто не говорить, оскільки суддівський корпус скоротився на третину.

«А ось з оновленням судової влади буде куди складніше. На підготовку судді піде 22-24 місяці», - зазначив він.

Як повідомлялося, у червні 2016 року міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що близько 20% українських суддів готові відмовитися від переатестації, тому що не можуть підтвердити свій майновий стан або професійну придатність.