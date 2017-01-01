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    Суд відновив на посаді підозрюваного у корупції суддю Ємельянова, - ЗМІ

    • Сьогодні, 05:14
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    12 січня Вища рада юстиції на два місяці усунула від роботи суддю Вищого господарського суду Ємельянова

    Вищій адміністративний суд визнав, що відсторонення судді Артура Ємельянова від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням його до кримінальної відповідальності є протиправним. Відтак воно підлягає скасуванню.

    Суд задовольнив позов судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова про скасування рішення Вищої ради юстиції, яким його було відсторонено від виконання обов’язків. Про це повідомляє Громадське з посиланням на джерела у суді.

    Крім того, Вищій адміністративний суд постановив стягнути з Вищої ради юстиції на користь Ємельянова судовий збір у розмірі 1280 грн.

    Нагадаємо, 12 січня Вища рада юстиції на два місяці усунула від роботи суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

    Його підозрюють у корупції та втручанні у роботу суду.

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