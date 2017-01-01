Головування в Радбезі ООН перейшло до Великобританії

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Рада безпеки ООН

Україна головувала в Радбезі ООН у лютому цього року

З 1 березня головування в Раді безпеки ООН передано від України Великій Британії.

Президент Петро Порошенко назвав успішним головування України в Раді безпеки ООН протягом лютого, на його думку, з ініціативи України вдалося активніше залучити Раду безпеки ООН до вирішення проблем миру й безпеки в Європі.

Як відомо, у рамках головування у зв'язку із загостренням ситуації в районі Авдіївки Донецької області 2 лютого Рада безпеки ООН провела екстрене засідання, під час якого були засуджені російська агресія на Донбасі й окупація Криму, а також наголошено на важливості збереження санкцій щодо Росії до повернення Україні півострова.

Крім того, 13 лютого Рада безпеки ООН прийняла ініційовану Україною резолюцію про захист об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак, а 21 лютого пройшли відкриті дебати з ініційованого Україною питання конфліктів у Європі.

Представник України в ООН Володимир Єльченко зазначав, що питання конфліктів у Європі не розглядалося в рамках Ради безпеки близько 20 років і важливе для української сторони в контексті ситуації на Донбасі.

Джерело: Українські новини