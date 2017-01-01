Єльченко: Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації

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Володимир Єльченко

Постпред України при ООН вкотре засудив дії РФ

Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко.

В.Єльченко в РБ ООН: Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці pic.twitter.com/VXZJXnx8yj — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 лютого 2017 р.

«Замість того, щоб добросовісно виконувати Мінські угоди, Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації. Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці», - сказав дипломат.

Також Єльченко зазначив, що «військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями».

Володимир Єльченко також закликаємо ОБСЄ приділити посилену увагу ситуації з правами людини в окупованому Криму.

В.Єльченко: Закликаємо #ОБСЄ приділити посилену увагу ситуації з правами людини в окупованому #Крим'у, де Росія проводить небувалі репресії pic.twitter.com/8LD4r3Cjcp — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 лютого 2017 р.

Як повідомляв «Главком», у вівторок на засіданні Радбезу ООН посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.

Натомість представник Росії в Радбезі ООН стверджує, що рішення про визнання псевдопаспортів приймалось «в інтересах людей».

Дії Росії засудив постпред Франції при ООН.