Гонтарева погрожує екс-власникам Приватбанку кримінальною відповідальністю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава НБУ Валерія Гонтарева

Аудит Приватбанку проведе міжнародна компанія Ernst and Young

Колишнім власникам нещодавно націоналізованого Приватбанку може загрожувати кримінальне розслідування, якщо аудит по мандату Міжнародного валютного фонду покаже їхню причетність до спланованого банкрутства банку.

Про це повідомляє голова НБУ Валерія Гонтарева, пише Reuters.

За підрахунками НБУ, 97% всіх кредитів Привату були видані компаніям, які можуть бути пов'язані з колишнім співвласником Ігорем Коломойським. Гонтарева сказала, що останній меморандум МВФ в розмірі $17,5 млрд заключає в собі терміни проведення аудиту і реструктуризації кредитного портфеля Приватбанку.

Відповідно до меморандуму МВФ, аудитори мають перевірити компанії, які отримували кредити від Привату і з'ясувати, чи зможуть вони повернути кошти протягом 5 або 10 років. Якщо це неможливо, то це буде означати, що Приватбанк навмисно довели до банкрутства.

За словами Гонтаревої, аудит Приватбанку проведе міжнародна компанія Ernst and Young. Ще одну міжнародну фірму голова НБУ не назвала.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити докапіталізацію націоналізованого Приватбанку на 9,8 млрд грн.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк найближчими днями полетить до Вашингтона, де в нього запланована зустріч у з приводу виділення Україні четвертого траншу МВФ в розмірі 1 млрд доларів.

Уряд України перебуває на фінальній стадії підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, залишилися лише технічні деталі.