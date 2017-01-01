Мінфін докапіталізує «Приватбанк» ще на 9,8 млрд гривень

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Відповідну постанову сьогодні прийняв уряд країни

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів здійснити випуск індексованих облігацій внутрішньої державної позики на 9,8 млрд грн для завершення докапіталізації націоналізованого «ПриватБанку».

Копію постанови №89 сьогодні опубліковано на сайті уряду.

Випуск облігації передбачено із строком обігу до 15 років з індексованою вартістю та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії «Приватбанку».

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Після стабілізації банк буде продано.

Перед Новим роком Мінфін докапіталізував Приватбанк на 107 млрд гривень.

Напередодні Нового року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг фінустанови.