Гонтарева розповіла, коли Україні слід чекати траншу МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

Голова НБУ повідомила, що транш може прийти після того, як рада МВФ затвердить його наприкінці лютого або на початку березня

Україна підпише меморандум із Міжнародним валютним фондом для отримання наступного траншу кредиту в розмірі 1 млрд дол. упродовж кількох днів, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в інтерв'ю Bloomberg.

За інформацією агентства, Гонтарева повідомила, що транш може прийти після того, як рада МВФ затвердить його наприкінці лютого або на початку березня.

Як відомо, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

Нині Україна проходить третій перегляд програми, результатом якого має стати надання нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 мільярда доларів, а також формування подальшої дорожньої карти співпраці та переліку необхідних реформ на найближчий рік. Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, а також урядів країн «Великої сімки» залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ в країні.