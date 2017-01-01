Пенсійна система в Україні має бути прозорішою - МВФ

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Пенсійна реформа

В МВФ заявляють, що Україна гостро потребує проведення пенсійної реформи

Україна гостро потребує проведення пенсійної реформи, яка дозволить оновити всю пенсійну систему в країні, і в цьому сенсі підвищення пенсійного віку або пенсійного стажу - один з механізмів реформи. Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав голова Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс, повідомляє УНІАН.

«Влада України погодилася з необхідністю проведення пенсійної реформи, щоб забезпечувати гідні пенсії і збалансувати бюджет Пенсійного фонду. Пенсійна система має бути зрозумілішою, прозорішою», - зазначив він.

Нагадаємо, 6 лютого міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку в рамках вимог щодо проведення пенсійної реформи.

За словами урядовця, міністерство разом із фондом розробили модель, яка не передбачає підвищення пенсійного віку. Ключовим елементом нової моделі є стаж роботи.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що у Пенсійному фонді бракує коштів, тому рано чи пізно доведеться підвищувати пенсійний вік.

Пенсійний вік в Україні вже підвищували восени 2011 року. Тоді запровадили поетапне підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років та збільшення віку виходу на пенсію для чоловіків-держслужбовців з 60 до 62 років. Тоді ж обіцяли, що другий етап пенсійної реформи має початися в 2013 році, але до другого етапу справа не дійшла. Загалом ця реформа не вирішила основну проблему – дефіциту Пенсійного фонду.

Чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом понад 17 мільярдів доларів МВФ відкрив для України у березні 2015 року.