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    Гонтарева розповіла свою версію, чому обвалилася гривня

    • Сьогодні, 17:08
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    Падіння курсу гривні
    Падіння курсу гривні

    За словами глави НБУ, причиною стали послаблення ділової активності та високі бюджетні видатки у грудні

    У Національному банку вважають, що основними причинами тиску на гривню наприкінці 2016 року та на початку 2017 року стали послаблення ділової активності та високі бюджетні видатки у грудні. Про це на прес-конференції сказала голова НБУ Валерія Гонтарева.

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    «Наприкінці грудня та на початку 2017 року тимчасово посилився девальваційний тиск на гривню внаслідок дії низки ситуативних факторів. По-перше, на валютний ринок вплинуло сезонне послаблення ділової активності, зокрема зниження надходжень валютного виторгу від експорту сільськогосподарської продукції. По-друге, пропозиція валюти була обмежена через наявність високої гривневої ліквідності в експортерів, які отримали у грудні відшкодування ПДВ на суму 16 млрд грн», - заявила вона.

    Гонтарева додала, що попит на валюту зріс і через високі бюджетні видатки у грудні.

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    Джерело: Укрінформ

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