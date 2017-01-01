Гонтарева знищила економіку України - економіст Ілларіонов

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Економіст Андрій Ілларіонов

Ілларіонов зазначає, що дії НБУ привели до скорочення майже в три рази валютних резервів

Дії Національного банку України в 2014-2016 рр. під керівництвом Валерії Гонтаревої стали головною причиною глибокої економічної кризи в Україні, обійшовши за своїм впливом війну на Донбасі, російське економічне ембарго і вплив зовнішньої кон'юнктури, а також дії уряду країни. Про це в ході круглого столу «Чи реальні економічні реформи України?» у Вашингтоні 20 квітня заявив російський економіст і політолог Андрій Ілларіонов. Повний текст його доповіді опублікувала «Деловая столица».

За словами Ілларіонова, Гонтарева і керівництво НБУ зробили цілий ряд кроків, які в результаті уповільнили економічне зростання в Україні, позбавивши бізнес і громадян ресурсів для розвитку.

Зокрема, Ілларіонов зазначає, що дії НБУ привели до скорочення майже в три рази валютних резервів - з $17,9 млрд на кінець травня 2014 року до $5,6 млрд на кінець лютого 2015-го. Він нагадав, що це призвело до паніки на валютному ринку і на одній із сесій курс провалився до 41 грн за долар.

«Наскільки штучною і яку було досить легко уникнути, схоже, навмисно спровокована криза, показує курс гривні до долара, що мало змінився в наступні два роки - з лютого 2015 року по лютий 2017 р. курс національної валюти знизився лише на 10%, незважаючи на кумулятивне скорочення ВВП на 10%, накопичену інфляцію в 57%, збереження загального бюджетного дефіциту в межах від 1,2 до 3,7% ВВП в рік», - зазначає економіст.

Він також додав, що розтрата резервів і валютна криза призвели надалі до посилення валютного регулювання, нарощування зовнішнього боргу, тінізації валютного ринку.

«В результаті одночасного зростання сукупного державного боргу (з урахуванням проведених реструктуризації та списання частини державного боргу) і падіння доларового еквівалента українського ВВП (в результаті девальвації української гривні) відношення сукупного державного зовнішнього боргу до ВВП зросло з 17,7% ВВП на кінець 2013 р. до 50,3% ВВП на кінець 2016 року (весь обсяг державного боргу зріс до 92,7% ВВП). Витрати на обслуговування державного боргу збільшилися з 49 млрд грн в 2014 р. до майже 100 млрд грн в 2016 р.», - зазначає економіст.

За його словами, щоб хоча б балансувати на нинішньому рівні співвідношення ВВП і держборгу, Україні потрібен економічний ріст на рівні мінімум 6% в рік. При цьому розмір боргу буде залишатися стабільним, а не зменшуватися.

Однак перспектив такого зростання немає, оскільки його знову-таки стримує регулятор банківського ринку. Наприклад, Нацбанк через систему депозитних сертифікатів позбавив банківську систему майже 70 млрд грн (близько $3 млрд) коштів, які могли піти на кредитування економіки.

Крім того, Ілларіонов також зазначив, що регулятивні обмеження Нацбанку створили штучні перепони для інвестування в Україну, а також для легального експорту продукції з України. «Інвестори скоротили свої вкладення в економіку до тих пір, поки вони будуть в змозі легально вивести доходи, зароблені ними в Україні. Про це наочно свідчить статистика прямих іноземних інвестицій, які за два роки скоротилися на $1,5 млрд - з $5,82 млрд в 2013 р. до $4,33 в 2015 р.», - підкреслив він.

За його словами, аналогічна ситуація сталася і з експортерами, вимушеними уникати переведення валютного виторгу в Україну, де вони зобов'язані продавати велику її частину, піддаючись додатковим валютним ризикам. В результаті експорт товарів з України в 2015 р. скоротився на 29,3% (на $15,8 млрд) - з $53,9 млрд в 2014 р. до $38,1 млрд в 2015 р.