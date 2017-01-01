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    Гонтарева у Вашингтоні посварилася з українськими журналістами

    • Сьогодні, 15:37
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    <span>Валерія Гонтарева перебуває у Вашингтоні / Скріншот</span><br /><br /><br />
    Валерія Гонтарева перебуває у Вашингтоні / Скріншот


    Гонтарева пригрозила викликати поліцію

    Голова Національного банку України Валерія Гонтарева нині перебуває з робочим візитом у Вашингтоні в США. Українські журналісти її застали в готелі The Fairmont Washington, D.C.

    Проте на запитання працівників телеканалу «1+1» вона відповідати відмовилася. Сказала, що, мовляв, немає часу, а її щільний графік розписаний, передає ТСН.

    У цей час вона сиділа за столиком у готелі. Потім погрожувала викликати поліцію, якщо журналісти не залишать її у спокої, та сфотографувала їх.

    Нагадаємо, 10 квітня Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться.

    Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

    Президент Петро Порошенко уже розпочав консультації з депутатами щодо кандидатів на посаду голови Національного банку. Зокрема серед кандидатів фігурує колишній міністр економіки Богдан Данилишин.

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