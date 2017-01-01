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Генпрокуратура підозрює службових осіб столичної поліції у сприянні банді, яка вбивала та катувала киян для заволодіння їх житлом та грошовими коштами

Жахливий факт став відомий завдяки судовій ухвалі, що була оприлюднена у реєстрі судових рішень.

Як йдеться у судових матеріалах, у період 2014-2015 року п’ятеро жителів Києва організували стійку озброєну банду з метою нападу на окремих осіб, заволодіння чужим майном, житлом та грошовими коштами громадян. Їх діяльність була спрямована на незаконне заволодіння житлом, майном та грошовими коштами громадян із числа неблагополучних, одиноких і соціально незахищених верств населення.

Учасники здійснювали підшукання осіб, які володіли цінною житловою нерухомістю у Києві, вивчали їхні родинні та соціальні зв'язки, задля усунення можливих перешкод в подальшому, схиляли неблагополучних осіб до надмірного вживання алкоголю чи наркотичних речовин, викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі, утримуючи примусово в ізоляції, залякували та застосували фізичне насильство, вимагали і примушували до укладення завідомо невигідних цивільно-правових зобов'язань, а також позбавляли життя громадян, шляхом їх умисного вбивства, наслідком чого був перехід права власності на майно членам організованої банди з отриманням грошової винагороди.

У ході розслідування встановлено причетність службових осіб Головного управління Національної поліції в Києві до діяльності організованої злочинної групи, співучасті у скоєнні шахрайських дій пов'язаних із заволодінням житлом та майном громадян в особливо великих розмірах.

В рамках розслідування ще 11 травня 2016 року у робочому кабінеті заступника начальника відділу управління карного розшуку ГУНП у Києві було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено документи, що стосуються заволодіння незаконним шляхом квартир у мешканців Києва, копії довіреностей та договорів купівлі-продажу квартир, записи з номерами мобільних телефонів фігурантів у кримінальному провадженні, оптичні носії інформації та інше. Крім цього у кабінеті виявлено та вилучено грошові кошти і вироби з металу жовтого кольору, а саме: 104 508 доларів, 610 Євро, 1000 гривень