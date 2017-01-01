ГПУ розслідує близько 2,5 тисяч злочинів під час Майдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На «фінішній прямій» розгляд проваджень по харківському «беркутівцю» та «тітушці»

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк анонсував швидке завершення кількох проваджень у справах злочинів під час Майдану. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Всього більше 2,5 тис. злочинів розслідується. Окремі, які перебувають у суді, ми можемо говорити про їх завершення, хоча б приблизно. ... Йде до завершення розгляду провадження по одному з бійців «Беркута» з Харківської області, стосується подій 18 лютого на Кріпосному провулку. Очікуємо, що на практиці може бути завершено», - каже Горбатюк.

У ще одному провадженні «тітушка» визнав свою провину, тому розгляд обвинувального акта може пройти за спрощеною процедурою.

«Далі спрямований обвинувальний акт щодо «тітушки», який в групі осіб викрадав мітингувальників, позбавляли волі і застосовували насильство до них. То, враховуючи визнання провини, це за спрощеною процедурою може пройти, і в понеділок можемо отримати вирок. І таких проваджень є декілька», - зазначив Горбатюк.

Раніше Сергій Горбатюк заявляв, що на сьогоднішній день повідомлено про підозру 351 людині та у справах 220 осіб обвинувальні акти вже розглядаються в суді.