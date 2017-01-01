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    ГПУ розслідує близько 2,5 тисяч злочинів під час Майдану

    • Вчора, 23:08
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    На «фінішній прямій» розгляд проваджень по харківському «беркутівцю» та «тітушці»

    Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк анонсував швидке завершення кількох проваджень у справах злочинів під час Майдану. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

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    «Всього більше 2,5 тис. злочинів розслідується. Окремі, які перебувають у суді, ми можемо говорити про їх завершення, хоча б приблизно. ... Йде до завершення розгляду провадження по одному з бійців «Беркута» з Харківської області, стосується подій 18 лютого на Кріпосному провулку. Очікуємо, що на практиці може бути завершено», - каже Горбатюк.

    У ще одному провадженні «тітушка» визнав свою провину, тому розгляд обвинувального акта може пройти за спрощеною процедурою.

    «Далі спрямований обвинувальний акт щодо «тітушки», який в групі осіб викрадав мітингувальників, позбавляли волі і застосовували насильство до них. То, враховуючи визнання провини, це за спрощеною процедурою може пройти, і в понеділок можемо отримати вирок. І таких проваджень є декілька», - зазначив Горбатюк.

    Раніше Сергій Горбатюк заявляв, що на сьогоднішній день повідомлено про підозру 351 людині та у справах 220 осіб обвинувальні акти вже розглядаються в суді.

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